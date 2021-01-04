شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة السيارات: الغاز يزيد العمر الافتراضي للسيارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن مبادرة إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، بمثابة نقلة حضارية تحافظ على البيئة.

وتابع بلبع، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود يحافظ على البيئة، والعمر الافتراضي للسيارات».

وأضاف: «انخفاض سعر الغاز سيؤثر بالإيجاب على تقليل تكلفة نقل البضائع، فضلا عن عدم استغلال السائقين لعملية ارتفاع أسعار الوقود لزيادة قيمة التعريفة».