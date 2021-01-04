شكرا لقرائتكم خبر عن من يدير مجلس الشيوخ ماليًا وإداريًا في حالة حله.. اللائحة الداخلية تجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت لائحة مجلس الشيوخ الإجراءات التي يتم اتخاذها في حالة حل مجلس الشيوخ أو النواب ومن يتولى المسؤولية الإدارية والمالية للمجلس.

ونصت المادة 280 من اللائحة على ان يتولى رئيس مجلس النواب أثناء فترة حل مجلس الشيوخ، جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة المكتب المجلس ورئيسه.

ويتولى رئيس مجلس الشيوخ أثناء فترة حل مجلس النواب، جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة المكتب المجلس ورئيسه.ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة المكتبى المجلسين ورئيسيهما.

كما نصت المادة 282 على ان ينظم رئيس المجلس الإجراءات الخاصة بمتابعة النشر والإذاعة لما يجرى في الجلسات العلنية للمجلس ولجانه عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، وذلك لضمان تيسير مهمة ممثلى هذه الوسائل في النشر أو الإذاعة.