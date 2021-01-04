شكرا لقرائتكم خبر عن التحفظ علي 45 بالتة سكر حر ناقص الوزن داخل محل جملة في برج العرب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة تموين برج العرب في الإسكندرية برئاسة محمد العدوى مدير الادارة حملات ميدانية على نطاق الادارة أسفرت عن ضبط ٤٥ بالتة سكر حر ناقص الوزن.

وتمكنت الحملة من ضبط أحد محلات الجملة بمنطقة برج العرب القديم بحيازة وعرض للبيع سكر حر ناقص الوزن وتم ضبط والتحفظ على 18 بالتة سكر بداخل كل واحده 20 كيس سكر زتة الكيس واحد كجم بإجمالي كمية 360 كجم ناقص الوزن متوسط النقص في الكيس الواحد 140 حرام 27 بالتة سكر بداخل كل واحده 20 كيس سكر زتة الكيس 450 جم بإجمالى كمية 243 كجم ناقص الوزن متوسط النقص في الكيس الواحد 50 جرامًا.

وجرى التحفظ على الكمية المطلوبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.