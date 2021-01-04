شكرا لقرائتكم خبر عن حملة نظافة وصيانة أعمدة الإنارة بالقرنة غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر برئاسة العميد علاء عبدالجابر، حملة شاملة لأعمال النظافة والتجميل وصيانة الأعمدة وتركيب كشافات في كل من مدينة القرنة وقرى الشيخ عامر وحاجر الضبعية والأقالتة، وذلك بالإضافة لأعمال تسوية وتوسيع الطرق بالجليدر بقرية البعيرات بمشاركة قطاع النظافة والتجميل ورؤساء القرى كل في قطاعه.
وفي السياق نفسه، جارٍ العمل بحديقة المرسي السياحى وقص وتهذيب الأشجار، وذلك في إطار خطة المحافظه لرفع كفاءة ومستويات النظافة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
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