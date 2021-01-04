شكرا لقرائتكم خبر عن حملة نظافة وصيانة أعمدة الإنارة بالقرنة غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر برئاسة العميد علاء عبدالجابر، حملة شاملة لأعمال النظافة والتجميل وصيانة الأعمدة وتركيب كشافات في كل من مدينة القرنة وقرى الشيخ عامر وحاجر الضبعية والأقالتة، وذلك بالإضافة لأعمال تسوية وتوسيع الطرق بالجليدر بقرية البعيرات بمشاركة قطاع النظافة والتجميل ورؤساء القرى كل في قطاعه.

وفي السياق نفسه، جارٍ العمل بحديقة المرسي السياحى وقص وتهذيب الأشجار، وذلك في إطار خطة المحافظه لرفع كفاءة ومستويات النظافة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.