شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة للنظافه بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ، حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق بكافة مراكز ومدن المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للإرتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وتابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، رفع كفاءة الإنارة العامة، وشد الأسلاك المتهالكة، وتركيب كشافات وأعمدة بمنطقة كورنيش النيل بالكشلة، وشارع الشركات.

وأشرفَ وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، على أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، والميادين، وقص وتهذيب الأشجار، بالإضافة إلى صيانة كشافات وأعمدة الإنارة العامة بالمدينة والقرى.

وتابع العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، إستمرار حملات النظافة اليومية بجميع مناطق المدينة المختلفة لرفع كفاءة الشوارع والطرق والميادين والتى إستهدفت رفع القمامة والمخلفات المتراكمة بمنطقة الفنار«ا، ب»، ومنطقة المعسكرات، والأملذ ومنطقتى السلام، وإزالة الحشائش الضارة وتسوية التربة الرملية، وكذا قص وتهذيب الأشجار والنخيل، حيث تم رفع أكثر من 30 طنًا من القمامة والمخلفات، بالإضافة إلى نظافة الجزر الوسطى بمنطقة الفنار وذلك لظهور المدينة بالمظهر الحضاري والجمالى

وأشرفَ شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على حملات النظافة العامة التي شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، وقري برية لاصيفر، والروضة، وسد خميس، والقن، والفقهاء القبلية، والبلاصي، ومنشأة عباس.

وفي سياقٍ متصل، قام جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، بمتابعة أعمال النظافة والتجميل، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية، بالمدينة، وقري الكفر الشرقي، والزعفران، والسحايت.

وأشرف أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، على رفع كفاءة منظومة النظافة العامة وتحسين وتسوية وتمهيد الطرق الرئيسية، ورفع مخلفات وتراكمات القمامة بقريتي الكوم الطويل، والشطوط.

تابع على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، حملات النظافة العامة والتجميل بشتى الشوارع والميادين، ومداخل ومخارج المدينة، بالإضافة إلى صيانة كشافات وأعمدة الإنارة العامة وتركيب محول علوبة الجديد.

وأشرفَ المهندس هانى يوسف، رئيس مدينة سيدي غازي، على أعمال التجميل، وتركيب بلاطات الإنترلوك بكافة شوارع المدينة.

وتابع المهندس أحمد الشناوى، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال النظافة ورفع مخلفات القمامة ومسح وتمهيد الشوارع الرئيسية بالمدينة.

وأشرفَ اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، حملات النظافة والتجميل والتنسيق الحضاري بمختلف الشوارع والميادين، وذلك حفاظاً على البيئة والصحة العامة، ورفع كفاءة وتحسين الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين بكافة مراكز ومدن المحافظة.