أخبار مصر

السيسي عبر "فيسبوك": أسعدنى ما رأيته من إنجاز مصري في منظومة تحويل السيارات للغاز

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته بما رآه من إنجازات مصرية في بناء منظومة متكاملة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، خلال فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.

وقال الرئيس، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل "فيسبوك": "تفقدت اليوم المعرض الأول لتكنولوجيا إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، وأسعدني ما رأيته من إنجاز الأيادي المصرية في بناء منظومة متكاملة؛ لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا