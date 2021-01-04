شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم السادس.. شمال سيناء تواصل حملة التطهير والتعقيم لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محافظة شمال سيناء لليوم السادس على التوالي، الاثنين، حملتها لتطهير وتعقيم الشوارع والمنازل والمنشآت والأسواق والمحلات التجارية ودور العبادة والمنشآت التعليمية وغيرها، والتى أطلقها يوم الثلاثاء الماضى الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء من ميدان الشهداء ( الساعة ) بالعريش وشملت شورع 23 و26 يولية والبحر والقاهرة بوسط مدينة العريش والشوارع الفرعية والمحاور المرتبطة بها، علاوة على استكمال الحملة لتشمل ضاحيتي السلام والريسة ومنطقة أبوصقل والمناطق المحيطة بهم .

وأكد المحافظ -بحسب بيان- مشاركة ديوان عام المحافظة ومديريات: الصحة والطب البيطري وإدارة الحماية المدنية وجمعية الهلال الأحمر المصرى ومجالس المدن في الحملة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.. مشيرا إلى أن الحملة مستمرة لمدة 15 يوما حتى يتم تطهير جميع الأحياء والمناطق بالكامل وكافة أنحاء المحافظة، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها المحافظة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية والالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن، منوهًا إلى فرض غرامات على المخالفين واغلاق المنشآت المخالفة.

من جانبه أعلن أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، أن حملة اليوم شملت منطقة عاطف السادات والشوارع الرئيسية والفرعية والمناطق المحيطة بها من مناطق سكنية وعمارات ومحلات تجارية وصيدليات وعيادات طبية ودور عبادة إلى جانب الأسواق وموقف السيارات وأماكن التجمعات والمدارس باشتراك فرق الرش والتطهير والتعقيم من الصحة والطب البيطري ومتطوعي الهلال الأحمر، بمشاركة فريق من ديوان عام محافظة شمال سيناء، مشيرًا إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم لمختلف المصالح الحكومية والمنشآت الخدمية على مستوى المحافظة ضد فيروس كورنا المستجد «كوفيد-19»، ومنوهًا بأنه تم توفير مواد التطهير والتعقيم لكافة المصالح ومديريات الخدمات لتقوم بدورها بأعمال التطهير والتعقيم بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.

وأضاف أنه تم توجيه رؤساء مجالس المدن والأجهزة ومديريات الخدمات لتلقيام بحملات تطهير وتعقيم بالتوازى مع هذه الحملة لتشمل تطهير وتعقيم دواوين مجالس المدن والمنشآت والمصالح الحكومية.. إلى جانب الشوارع والميادين والأسواق والمحلات ودور العبادة وغيرها، معلنًا عن تنفيذ حملات مماثلة عن طريق مجالس المدن، وأن هناك مشاركة من جميع مجالس المدن ومديريات الخدمات والمصالح الحكومية على مستوى المحافظة لتشمل جميع مراكز ومدن ومناطق المحافظة.

من جهة أخرى، تقوم باقى مراكز ومدن المحافظة بتنفيذ حملات تطهير وتعقيم موازية وفقًا لتوجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.