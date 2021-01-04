شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأقصر في زيارة لجهاز مدينة طيبة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، زيارة إلى جهاز مدينة طيبة الجديدة، الاثنين، للتباحث حول سبل التعاون المشترك.

رافق «عزوز» خلال الزيارة -بحسب بيان- وفد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب والمهندس الأستشاري للجامعة وأمين عام الجامعة المساعد.

وخلال الزيارة التقي رئيس الجامعة بالمهندس مصطفي السعيد رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة لمناقشة مجموعة من الموضوعات التي تتعلق بالإنشاءات ومباني الكليات الجديدة.