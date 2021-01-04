شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لإزالة الإشغالات بسنهور المدينة في دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت رئاسة مركز ومدينة دسوق برئاسة المهندسة عايدة ماضي، حملة لرفع الاشغالات بقرية سنهور المدينة.

وبحسب بيان، الاثنين، تم تنفيذ 12 قرار إزالة إشغالات عبارة عن بروز بالشارع العام واكشاك مخالفة بحارة السبعة وطريق سنهور العمومي.

وتمت الإزالة بواسطة معدات الوحدة ولودر حماية الاراضى بحضور محسن دفشر رئيس قرية سنهور المدينة، وفريق العمل المعاون من الشرطة ومسئول الاشغالات والقسم الهندسي بقرية سنهور المدينة.