شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأقصر يتفقد كلية السياحة والفنادق لتجهيز المعامل الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، زيارة تفقدية لكلية السياحة والفنادق، الاثنين، للوقوف على أعمال إنشاء وتجهيز المعامل الخاصة بالاختبارات الإلكترونية.

يأتي هذا في إطار سعي الجامعة للتحول الرقمي في جميع منشآتها سواء القائمة أو الجديدة.

وشهد الزيارة الدكتورة صابرين جابر عبدالجليل، عميد كلية السياحة والفنادق، ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، والدكتور محمد زكريا عبدالحميد، المستشار الهندسي للجامعة، والدكتور محمد رمضان، المدير التنفيذي لمعلومات الجامعة، وأمين عام الجامعة المساعد وأمين الكلية.