شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 مخابز بالإسماعيلية لبيعها 675 شيكارة دقيق مدعم في السوق السوداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مديرية التموين بمحافظة الإسماعيلية، الإثنين، حملة على المخابز لضبط الأسواق والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 مخابز لقيامها بالتصرف في 675 شيكارة وتحرر محاضر بالواقعة.

جاءت الحملة تحت إشراف اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، الذي أمر بضبط الأسواق والتصدي لجشع التجار والمتلاعبين في حصص الدقيق.