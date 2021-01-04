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ضبط 3 مخابز بالإسماعيلية لبيعها 675 شيكارة دقيق مدعم في السوق السوداء

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أمل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مديرية التموين بمحافظة الإسماعيلية، الإثنين، حملة على المخابز لضبط الأسواق والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 مخابز لقيامها بالتصرف في 675 شيكارة وتحرر محاضر بالواقعة.

جاءت الحملة تحت إشراف اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، الذي أمر بضبط الأسواق والتصدي لجشع التجار والمتلاعبين في حصص الدقيق.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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