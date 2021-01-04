شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 مخابز بالإسماعيلية لبيعها 675 شيكارة دقيق مدعم في السوق السوداء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت مديرية التموين بمحافظة الإسماعيلية، الإثنين، حملة على المخابز لضبط الأسواق والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.
وأسفرت الحملة عن ضبط 3 مخابز لقيامها بالتصرف في 675 شيكارة وتحرر محاضر بالواقعة.
جاءت الحملة تحت إشراف اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، الذي أمر بضبط الأسواق والتصدي لجشع التجار والمتلاعبين في حصص الدقيق.
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