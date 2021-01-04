شكرا لقرائتكم خبر عن وفد «تعليم الإسكندرية» يزور كاتدرائية القيامة للتهنئة بعيد الميلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، يرافقه يوسف الديب، وكيل المديرية، وفدًا من المديرية لتقديم التهنئة للأقباط الكاثوليك بعيدالميلاد المجيد اليوم الاثنين، حيث زار الوفد كاتدرائية القيامة المجيدة للأقباط الكاثوليك والذين يحتفلون بالعيد وفق التقويم الغربي.

كان في استقبال الوفد القمص أنطونيوس غطاس الوكيل البطريركي في الإسكندرية وأمين عام المدارس الكاثوليكية.

وضم الوفد كل من علا سليمان، مدير عام إدارة وسط التعليمية، وهمت أبوكيلة، مدير عام إدارة شرق التعليمية، وبسيوني محمد، وكيل إدارة شرق التعليمية، ومنير حلمي، وكيل إدارة وسط التعليمية، ونسيم جورج، منسق عام المدارس الكاثوليكية بالإسكندرية.

وقال وكيل الوزارة أن مصر كانت وستظل نسيجًا واحدًا باتحاد كافة طوائف الشعب المصري مشيرا إلى أن ذكرى ميلاد المسيح عليه السلام يؤكد على قيم التسامح والمحبة والسلام التي يجب أن تسود العالم بأثره.

ودعا إلى التمسك بتلك القيم والعمل بها، وتضافر جميع طوائف الشعب المصري، للوصول بمصر إلى التقدم والاستقرار والسلام والأمن ومن هنا تتحقق التنمية والرخاء.