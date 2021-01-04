شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يصل الغربية لافتتاح أولى نقاط مسار العائلة المقدسة بالغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قبل قليل، إلى محافظة الغربية، للمشاركة في افتتاح أولى نقاط مسار العائلة المقدسة بالمحافظة وذلك بمدينة سمنود بمشاركة الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، حيث تم الانتهاء من أعمال تطوير المشروع والذى تم تطويره بتكلفة 7.5 مليون جنيه حيث تم تحويل سوق عشوائى إلى مسار حضارى في أقل من 6 أشهر.

يشارك في الافتتاح كل من الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ وقيادات وزارتى التنمية المحلية والسياحة والكنيسة القبطية والمحافظة .

ومن المقرر أن يتفقد كل من اللواء محمود شعراوى والدكتور خالد العنانى أعمال تطوير مشروع نقطة المسار بسمنود ويستمعان إلى شرح تفصيلى حول كافة الأعمال التي تمت خلال الفترة الماضية والانتهاء الكامل من تطوير المنطقة المحيطة بالآثر.