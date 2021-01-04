شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم وتطهير 126 هيئة شبابية ورياضية في الإسكندرية ضد «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إنه جرى تنفيذ حملات ميدانية لتعقيم وتطهير ورش ١٢٦ هيئة شبابية ورياضية في الإسكندرية، في إطار الجهود المبذولة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس «كورونا» المستجد.

وأوضحت وكيل الوزارة، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن حملات التعقيم والرش تأتي في إطار لاهتمام بصحة العاملين واتخاذ كل الإجراءات اللازمة الاحترازية، بهدف الحد من انتشار الوباء والتأكيد على حرص مديريه الشباب والرياضة على سلامه أبنائها من العاملين، وكذا سلامة رواد ديوان عام المديرية ورواد الهيئات الشبابية والرياضية وذلك بالجهود الذاتية.

وأشارت إلى انه تم تعقيم ٥٠ مركز شباب و٧٦ ناديا شعبيا، كما تم التأكيد على رواد الهيئات الشبابية والرياضية، ارتداء الكمامات وكذا التباعد الاجتماعى بين رواد الهيئات الشبابية والرياضية حرصا على سلامتهم.

وأضافت وكيل الوزارة أننا نضع صحة وسلامة العاملين والمترددين على الهيئات الشبابيه والرياضيه في صدارة الأولويات، واننا نقوم بمتابعة أعمال التطهير والتعقيم داخل المنشآت الشبابية والرياضية وبشكل دورى إضافة إلى التنسيق لنشر مزيد من الوعي لدى النشء والشباب حول فيروس كورونا وطرق الوقاية منه.

وشددت على تنفيذ الإجراءات الاحترازية داخل ديوان عام المديرية وجميع الهيئات الشبابية والرياضية، وذلك لمواجهة خطر انتشار الموجة الثانية، لافتة إلى أن حملات التعقيم والتطهير تنفذ بشكل دورى داخل الهيئات الشبابية والرياضية.