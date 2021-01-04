شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة في حفل زفاف داخل قاعة مُغلقة.. «المصري اليوم» تكشف حقيقة الفيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر مصمم الأزياء، سامو هجرس، ظهر اليوم، فيديو لحفل زفاف مُقام داخل قاعة احتفالات مغلقة، تظهر فيه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مُرتدية كمامة، وتُصافح العروس، بينما في الخلفية تجمعات لأشخاص غير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية.

وحسب الحساب الرسمي لمصمم الأزياء، سامو هجرس، فإنه تم نشر الفيديوهات والصور الخاصة بالفرح قبل 14 ساعة.

«المصري اليوم» تواصلت مع سامو هجرس، ولكنه رفض تحديد توقيت الفيدو، لكننا حاولنا التأكد من توقيت الفيديو بطرق مختلفة.

أولاً: يظهر خلال مقطع الفيديو، المطرب تامر حسني يغني عددًا من الأغاني، منها أغنية «مبطلناش إحساس» التي طُرحت في أكتوبر الماضي.

ثانيًا: بخلاف أغنية تامر حسني، فإن أحد الحسابات على انستجرام نشر فيديو لايف من أحد الفنادق، يظهر فيه العريس، في بداية حفل الزفاف، مرفقا بتوقيت حدوث الفيديو.

ثالثًا: بالتواصل مع مصفف شعر العروس، سيد رحيم، الذي ذكر «هجرس» في منشوره أنه من قام بتصفيف شعر العروس، أكد أن حفل الزفاف كان أمس الأحد 3 يناير.

رابعًا: تواصلنا مع إدارة صفحة خبير تجميل العروس، الذي أكد أن حفل الزفاف كان أمس الأحد، 3 يناير، بالفعل.

الأمر يعني أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، حضرت حفل الزفاف، بعد أسبوعين من قرار حظر إقامة الأفراح في القاعات المغلقة، في ظل تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا في مصر، وتحذيرات الوزارة من التجمعات.

وقبل أسبوعين، أصدر مجلس الوزراء، قرارًا باستمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلاً عن تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة، مع التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية تجنباً لتفشي الإصابة بفيروس كورونا.

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة في إحدى الأفراح

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة في إحدى الأفراح

كما أكد على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفرض الغرامات على المخالفين عن طريق تكثيف الحملات من قبل الجهات المعنية، وتشديد العقوبات على مخالفي الإجراءات الاحترازية، مشدداً على أنه يتم دراسة إصدار قرارات يتم بمقتضاها تحصيل الغرامة فورياً من المخالفين.