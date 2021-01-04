شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب السودان.. مصر تؤكد إنهاء اجتماع «سد النهضة» الإثيوبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية، إنهاء اجتماع وزراء المياه من مصر وإثيوبيا والوفود الفنية والقانونية من الدولتين والمراقبين والخبراء المعنين من قبل مفوضية الاتحاد الإفريقي لعدم مشاركة دولة السودان.

وأكدت الوزارة في بيان لها، الإثنين، أنه تم التوافق خلال اجتماع وزراء الخارجية والمياه من الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) حول سد النهضة الإثيوبي والمنعقد برئاسة جنوب أفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، يوم 3 يناير 2021 بحضور المراقبين والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي الذين يشاركون في المفاوضات، تم التوافق على عقد جولة مفاوضات بين الدول الثلاث تمتد لمدة أسبوع بهدف التباحث حول نقاط التوافق والنقاط الخلافية في إتفاق سد النهضة، على أن يتم في نهاية هذا الأسبوع عقد اجتماع سداسي وزاري آخر برئاسة دولة جنوب أفريقيا للنظر في مخرجات جولة المفاوضات الثلاثية.

وأوضحت الوزارة أن إثيوبيا أرسلت دعوة لعقد الاجتماع اليوم 4 يناير 2021، حيث شارك في الإجتماع وزراء المياه من مصر واثيوبيا والوفود الفنية والقانونية من الدولتين والمراقبين والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقى، ولم تُشارك دولة السودان في الاجتماع، وعليه فقد تم إنهاء الاجتماع والاتفاق على رفع الأمر لوزيرة العلاقات الدولية بدولة جنوب إفريقيا بصفتها الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى بحيث يتم بحث الخطوات المستقبلية خلال الاجتماع السداسي الوزاري المقرر عقده يوم 10 يناير 2021، خاصة أن مسار المفاوضات يتطلب مشاركة الدول الثلاث للوصول لاتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.