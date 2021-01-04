شكرا لقرائتكم خبر عن الخرطوم تتحفظ.. بيان عاجل من السودان بشأن «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن السودان تحفظه على المشاركة في الاجتماع الوزاري الثلاثي بين السودان ومصر وإثيوبيا حول ملء وتشغيل سد النهضة، والذي عُقد اليوم الإثنين، وفقا لوكالة أنباء السودان.

وأوضحت وزارة الري والموارد المائية السودانية، في بيان أصدرته اليوم، أنه استنادا على مخرجات الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي عُقد الأحد، تقدم السودان بطلب لعقد اجتماع ثنائي مع خبراء الاتحاد الإفريقي والمراقبين، مساء اليوم نفسه، ولم يتلقَّ السودان رداً على طلبه، وبدلاً عن ذلك تسلم السودان دعوة إلى مواصلة التفاوض الثلاثي المباشر، ما دفع السودان إلى التحفظ على المشاركة تأكيدًا لموقفه الثابت بضرورة إعطاء دور لخبراء الاتحاد الإفريقي لتسهيل التفاوض والتقريب بين الأطراف الثلاثة.

وأكدت الوزارة تمسكها بالعملية التفاوضية، برعاية الاتحاد الإفريقي، إعمالاً لمبدأ الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية، على أن يلعب الخبراء دورًا أكثر فعالية في تسهيل التفاوض.