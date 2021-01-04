شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تنعى الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الموسيقار اللبناني الكبير إلياس الرحباني، الذي غيبه الموت، اليوم الاثنين، عن عمر يناهز 83 عامًا.

وقالت «عبدالدايم» إن مسيرته العبقرية الطويلة رسمت أجزاء من ملامح المجد الفني للبنان والوطن العربي بأسره، مضيفة أنه شكَّل مع أخويه الراحلين منصور وعاصي الرحباني، والسيدة فيروز، الجيل الذهبي للمسرح والموسيقى والفن في لبنان، وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه.

يشار إلى أن إلياس الرحباني من مواليد عام 1938، ودرس الموسيقى في الأكاديمية اللبنانية (1945- 1958)، والمعهد الوطني للموسيقى (1955- 1956)، إضافة إلى تلقيه دروسًا خاصة لـ10 أعوام، تحت إشراف أساتذة فرنسيين في الموسيقى، لحّن أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، وكتب موسيقى تصويرية لخمسة وعشرين فيلمًا، منها أفلام مصرية وأعمال درامية إلى جانب ومعزوفات كلاسيكية على البيانو، وتعاون مع كبار المطربين والمطربات العرب، كما أنتج وألف عدة مسرحيات، وفي عام 2001 قدّم نشيد الفرانكفونية كتحية لـ52 بلدًا شارك في القمة الفرانكفونية التي عقدت في لبنان، وحصل على العديد من الجوائز منها جائزة مسابقة شبابية في الموسيقى الكلاسيكية 1964، وجائزة عن مقطوعة La Guerre Est Finie في مهرجان أثينا عام 1970، وشهادة السينما في المهرجان الدولي للفيلم الإعلاني في البندقية عام 1977، الجائزة الثانية في مهرجان لندن الدولي للإعلان عام 1995، الجائزة الأولى في روستوك بألمانيا عن أغنية Mory، وجوائز في البرازيل واليونان وبلغاريا. وعام 2000 كرّمته جامعة بارينغتون في واشنطن بدكتوراه فخرية، وكذلك جامعة أستورياس في إسبانيا، وغيرها.