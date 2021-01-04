شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يتفقد تنفيذ مشروعات مدينة أخميم الجديدة بتكلفة 1.3 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الاثنين، يرافقه نائبه الدكتور أحمد سامي القاضي، عددا من المشروعات الخدمية والتنموية بمدينة أخميم الجديدة، للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز بهذة المشروعات التي تبلغ تكلفتها مليار و361 مليون جنيه.

وقال المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، إن المحافظ تفقد -خلال الجولة التي جرت بحضور حسين حبارير، رئيس مركز ومدينة أخميم- مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ 800 وحدة إسكان اجتماعي نموذج «بندق» بعدد 40 عمارة، كما تم تنفيذ 864 وحدة إسكان إجتماعي نموذج 90 متر مربع بعد 36 عمارة، بتكلفة إجمالية تبلغ 148 مليون جنيه، وتم التخصيص لبعض الوحدات وجاري تسليمها للمواطنين، كما تفقد مبنى قسم الشرطة والإطفاء بتكلفة إجمالية 13 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 95%، حيث سيتم الإفتتاح بالتزامن مع أعياد الشرطة في 25 يناير الجاري .

وأضاف «مصطفى»، بأن المحافظ أختتم جولته بالمدينة بتفقد مشروع محطة محولات شرق سوهاج بتكلفة 1.2 مليار جنيه، وتعمل بجهد 500/220/66/22 ك.ف، والمقامة على مساحة 122 ألف و500 متر مربع، واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن المحطة، حيث بدأ التشغيل التجريبي لها في شهر سبتمبر الماضي، وتم إطلاق التيار الكهربائي لمنطقة الـ 55 فدان بالمدينة، وتعمل المحطة بنظام المحطات المعزولة بالغاز بنظام تشغيل آلي، وتربط بين محطتي شرق أسيوط 500 كيلو فولت، ومحطة شرق قنا 500 كيلو فولت، وتغذي المحطة 90% من أحمال محافظة سوهاج، لافتا إلى أن المحطة سوف تساهم بشكل كبير في علاج مشكلة إنخفاض الجهد واستقرار الشبكة، وعدم حدوث إرتفاع أو إنخفاض مفاجئ للجهد، وهو ما يتسبب في تلف الأجهزة الكهربائية.

محافظ سوهاج يتفقد تنفيذ مشروعات مدينة أخميم الجديدة

محافظ سوهاج يتفقد تنفيذ مشروعات مدينة أخميم الجديدة

محافظ سوهاج يتفقد تنفيذ مشروعات مدينة أخميم الجديدة

محافظ سوهاج يتفقد تنفيذ مشروعات مدينة أخميم الجديدة

محافظ سوهاج يتفقد تنفيذ مشروعات مدينة أخميم الجديدة