شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: توفر سيارات مياه صالحة للشرب لمواجهة الانقطاع بالعمرانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وفرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، عدد من سيارات مياه الشرب في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه بالعمرانية.

والمناطق المتأثرة هي من شارع خاتم المرسلين إلى مستشفى الصدر والعمرانية الشرقية ومتفرعاتها، وذلك نظرًا لقيامها بأعمال الإحلال والتجديد لرافع محطة صرف صحي الصداقة اليابانية، والتي تستمر حتى الثامنة من صباح غد الثلاثاء.

وأهابت الشركة المواطنين الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي في حالة الاحتياج لتوفير المزيد من مياه الشرب.