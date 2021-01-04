لمواجهة كورونا.. تعرف على جداول التناوب الخاصة بحضور موظفي الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

طبقت الحكومة، الأسبوع الماضي، قرار اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا، والخاص بتقليل الحضور اليومي للموظفين بالجهاز الإداري بالدولة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، بالتزامن مع تصاعد أعداد الإصابة، حيث أعدت إدارة الموارد البشرية بالمصالح والوحدات الإدارية التابعة للدولة جداول التناوب في العمل الخاصة بحضور الموظفين.

وطبقًا للقرار الذي بدأت الوزارات والمحافظات بتطبيقه، أجاز الاستعانة بأي من العاملين الحاصلين على إجازة استثنائية وفقًا لحاجة العمل، وطبقًا لرؤية الرؤساء؛ حيث نص قرار رئيس الوزراء على أن لا تكون الإجازات سببًا في التأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين.

"الصحة" توقف جميع إجازات الأطقم الطبية

وزارة الصحة هي الوزارة المعنية بمواجهة فيروس كورونا؛ لذلك كان وضع التعامل مع الإجازات بشكل مختلف؛ حيث قررت وزارة الصحة والسكان، وقف جميع إجازات الأطقم الطبية بجميع المستشفيات والوحدات التابعة. وشمل القرار وقف منح أو تجديد الإجازات للأطباء وأطقم التمريض والفنيين والإداريين وجميع العاملين بقطاع الصحة، ضمن خطة الوزارة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وقررت "الصحة" أيضًا وقف الإجازات غير الوجوبية، التي تشمل السفر إلى الخارج، أو تحسين الدخل أو مرافقة الزوج، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي استعدادًا لمواجهة الموجة الثانية للفيروس.

"التربية والتعليم" تكشف عن موقفها من الإجازات الاستثنائية

وزارة التربية والتعليم من أكثر الوزارات التي تقع في بؤرة اهتمام الموظفين في موضوع الإجازات؛ والتي أرسلت منشورًا إلى جميع المديريات التعليمية بشأن الإجازات الاستثنائية.

وأوضحت الوزارة أنه تقرر تفعيل القرار الخاص بالسماح لمن تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون الوجود بمقر العمل طوال مدة سريان قرار رئيس الوزراء.

على أن يؤدي باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب في ما بينهم يوميًّا أو أسبوعيًّا، ويمنح الموظف المصاب بأي مرض من الأمراض المزمنة وفقًا لما هو مثبت بملفه الوظيفي إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار، ويمنح الموظف المصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة، كما يمنح الموظف المخالط لمصاب بمرض معدٍ إجازة للمدة التي تحددها الجهة الطبية المختصة، وتمنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلًا أو أكثر يقل عمره عن 12 سنة إجازة استثنائية.

"التعليم العالي": إلغاء الإجازات (اعتيادية- عارضة)

اتخذت وزارة التعليم العالي عددًا من الإجراءات خاصة بالحضور، في تناوب العاملين بديوان عام وزارة التعليم العالي والجهات التابعة له، بالحضور (الثلثين والثلث) أسبوعين عمل وأسبوع راحة، على أن يتم تحديد أيام الحضور والالتزام بها، ولا يجوز تغييرها إلا لصالح العمل.

وأكدت الوزارة أنه لا يسمح بأي نوع من أنواع الإجازات (الاعتيادية- عارضة) خلال الفترة الموجود فيها الموظف بالعمل، وفي حالة الضرورة القصوى تخصم تلك الأيام من أيام راحته، على أن يتم تحديد فترات التناوب بجدول يتم توقيع جميع موظفي الإدارة بالعلم به، ومنع التصاريح الشخصية خلال فترة التناوب.

وأعدت وزارة التعليم العالي کشوفًا لحضور وانصراف مستقلة بخلاف الكشوف المتعارف عليها موضحًا بها أسماء المناوبين بكل أسبوع، ومنح الموظف العائد من الخارج إجازة استثنائية لمدة خمسة عشر يومًا تبدأ من تاريخ عودته (حجر صحي).

وأعلنت وزارة التعليم العالي، في خطتها، منح الموظف الذي ثبت إصابته بفيروس كورونا أو مخالط أو مشتبه بإصابته من خلال إحضار المستندات الدالة على ذلك إجازة استثنائية لا تقل عن 14 يومًا ويتم منحها دون حد أقصى لحين ثبوت تمام شفائه، وتفويض رؤساء القطاعات، كل في ما يخصه، في استدعاء الموظفين حسب حاجة العمل طوال أيام الأسبوع.

وأكدت الوزارة اعتبار الإجازات الاستثنائية إجازات مدفوعة الأجر وفقًا لأحكام المادة التاسعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۷۱۹ لـ2020.

الجامعات الحكومية ومستشفياتها

اتخذت الجامعات قرارات من أجل تخفيض العمالة؛ حيث لا تسري القرارات على العاملين بالمستشفيات الجامعية ما عدا الإداريين فقط؛ فأصدرت جامعة بنها قرارًا بمنح العاملين بالإدارة العامة بالجامعة ووحداتها وكلياتها، إجازة بالتبادل على دفعتين (بواقع 50% من قوة العمل) مع ضرورة وجود القيادات الإدارية بصفة مستمرة، لمراعاة صالح العمل، مع عدم الإخلال بالمهام الوظيفية المكلف بها أي من العاملين أو الإدارات، وفقًا لمقتضيات حاجة العمل والصالح العام، طبقًا لما تقدره السلطة المختصة بكل وحدة من وحدات الجامعة.

وفي جامعة عين شمس، أصدر الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، قرارًا بمنح العاملين بالجامعة إجازة بالتبادل، اعتبارًا من الأحد الموافق 3 يناير 2021؛ حيث يُمنح العاملون بكل من بالإدارة العامة للجامعة والعاملون بالكليات والوحدات المختلفة إجازة على دفعتين؛ الدفعة الأولى اعتبارًا من الأحد وحتى الخميس الموافق 7 يناير الجاري، والدفعة الثانية اعتبارًا من الأحد 10 يناير 2021 حتى الخميس 14 من الشهر ذاته.

ويستثنى من القرار العاملون بالإدارة العامة للأمن الجامعي والدفاع المدني والإدارة العامة للشؤون الهندسية والإدارة العامة للشؤون الإدارية وشبكة المعلومات الجامعية ووحدات تكنولوجيا المعلومات بالكليات، على أن يتم تجديد القرار لمدة أسبوعين تاليين اعتبارًا من 17 يناير 2021.

المعاهد الأزهرية.. 5 قرارات للتعامل مع موجة "كورونا" الثانية

أصدر قطاع المعاهد الأزهرية، 5 قرارات، ومن المقرر أن يطبق لجميع المناطق والمعاهد الأزهرية طبقًا للتعليمات التالية:

1- أن يكون تواجد المعلمين والمعلمات وجميع العاملين بالتناوب بحيث يكون حضوره ثلاثة أيام أسبوعيًّا.

2- يتم تطبيق الإجازات الاستثنائية وفق قرار رئيس مجلس الوزراء، ويحق لرئيس العمل استدعاؤهم حسب حاجة العمل.

3- التزام جميع المعلمين بالتواصل مع طلابهم من خلال التواصل الاجتماعي؛ لمراجعة المناهج الدراسية، وتتم متابعة ذلك من خلال الموجهين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

4- منح الإجازة الاستثنائية للسيدات الحوامل من الشهر السادس ولمن يعولون أطفالًا أقل من 8 سنوات.

5- الاعتداد بالنتائج التي لا تُضاف إلى المجموع، وتم اختبار الطلاب فيها واعتمادها.

"التنمية المحلية": تخفيض قوة العمل بنسبة 50%

أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قرارًا بتخفيض قوة العمل بالوزارة والقطاعات والإدارات التابعة خارج الديوان العام بنسبة 50% من القوة بالتبادل شاملة السيدات اللاتي يرعين أطفالًا أقل من 12 عامًا وأصحاب الأمراض المزمنة، ويجوز لرؤساء القطاعات والإدارات المركزية بالوزارة الاستعانة بأي من العاملين الحاصلين على إجازات استثنائية طبقًا لاحتياجات العمل.

"المركزي للتنظيم والإدارة": 60% نسبة الحضور يوميًّا

بدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تخفيض حضور الموظفين؛ بما لا يجاوز يومَي عمل أسبوعيًّا من أيام العمل الفعلية، وذلك لكل موظف؛ حيث تم توجيه رؤساء الإدارات المركزية التابعة للجهاز على ألا تقل نسبة الحضور اليومي عن 60% من عدد الموظفين على مستوى كل إدارة، على أن يتم اللالتزام بهذه التعليمات بما يضمن استمرار الجهاز في القيام بمهام أعماله وعدم الإخلال بالخدمات المنوط بها وعلى الأخص المشروعات العاجلة التي يتولاها الجهاز في الوقت الحاضر؛ بما يحقق الكفاءة والفاعلية في تحقيق معدلات الإنجاز المستهدفة.

محافظة القاهرة

قرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تخفيض أعداد العاملين بنسبة 50%، وشمل القرار العاملين بديوان عام المحافظة وكل الأحياء والجهات التابعة لها بالتبادل وفقًا لمقتضيات العمل ووفقًا لرؤية كل رئيس جهة إدارية وما يرتئيه لصالح العمل.

هيئة النظافة

أصدر اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، قرارًا بتخفيض العاملين الإداريين بالهيئة بنسبة 50%، والعمل بنظام التناوب بين العاملين؛ حيث ينطبق القرار على الإداريين فقط، حيث إن الهيئة من الهيئات الخدمية التي تتطلب الوجود الميداني.

محافظة الجيزة

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، توجيهاته بتقسيم العاملين بالديوان العام والأحياء والمراكز والمدن ومدينة الجيزة والمديريات الخدمية للحضور إلى العمل بنسبة لا تقل عن 50% بالتناوب، ويستثنى من القرار العاملون بالإدارات الميدانية، والتي تضم العاملين بالإشغالات والإدارات الهندسية والمتابعة الميدانية والأمن والعمليات والمواقف والساحات والمرافق والطرق والنظافة.. وغيرها من الإدارات التي تتطلب الوجود الميداني ووفقًا لما يتراءى لرئيس كل جهة؛ لضمان عدم التأثير على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت توجيهات محافظ الجيزة الوجود اليومي لرؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم ومديري الإدارات؛ للتأكد من انتظام العمل دون إخلال.

محافظة أسيوط

أصدر اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، قرارًا رقم 1794 لسنة 2020 للحفاظ على سلامة وصحة العاملين؛ وذلك بالتناوب في ما بينهم بما لا يؤثر على سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين؛ حيث خول القرار وفقًا لرؤية المدير المحلي أو الرئيس المباشر لكل جهة وطبيعة العمل وبصفة خاصة مديريات الخدمات، وبما لا يخل أو يؤثر على تقديم كل الخدمات للجهة وبصفة خاصة الإجراءات الاحترازية والوقائية من جائحة كورونا، ولا يسري هذا القرار على شاغلي وظيفة مدير عام أو مدير إدارة بالجهات المشار إليها.

وتنص المادة الثانية من القرار على منح العاملين المصابين بأمراض مزمنة بمضاعفات تمنع عن العمل والمرأة الحامل والموظف المصاب بفيروس كورونا إجازة مرضية استثنائية بموجب تقرير طبى معتمد، وفقًا للإجراءات والقواعد الواردة في الكتاب الدوري الصادر من الهيئة العامة للتأمين الصحي رقم 8 لسنة 2020.

واشتمل القرار على منح الموظف العائد من الخارج إجازة استثنائية لمدة خمسة عشر يومًا تبدأ من تاريخ العودة، بالإضافة إلى التزام جميع العاملين والمواطنين المترددين على كل المنشآت الحكومية وغير الحكومية أثناء وجودهم لقضاء مصالحهم بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا؛ وفي مقدمتها الحرص على التباعد الاجتماعي وتجنب التزاحم، فضلًا عن الالتزام التام بارتداء الكمامات الواقية مع تطبيق كل القرارات الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 بصورة حاسمة.