شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. 9 مرشحين على مقعد النقيب في انتخابات مجلس نقابة محامين المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد الكسار، عضو النقابة العامة للمحامين، الكشوف الأولية للمرشحين لانتخابات مجلس نقابة محامين المنيا الفرعية، والتي ستجري 7 فبراير المقبل.

ويتنافس 9 مرشحين على مقعد النقيب، و8 مرشحين على مقعد الشباب، و44 مرشحًا على مقاعد العضوية، وعددها 11 مقعدًا، من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبًا.

وقال «الكسار» إن اللجنة ستعلن الكشوف النهائية، الأربعاء المقبل، عقب الانتهاء من فحص الطعون، وتلقي التنازلات، مؤكدًا أن اللجنة تلقت طلبات الترشح خلال الفترة من 26-31 ديسمبر الماضي، بمقر النقابة العامة للمحامين بالقاهرة.

اقرأ كشوف المرشحين:

المرشحين علي مقاعد محامين المنيا

المرشحين علي مقاعد محامين المنيا

المرشحين علي مقاعد محامين المنيا

المرشحين علي مقاعد محامين المنيا