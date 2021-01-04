شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يناقش خطط تطوير 5 مراكز ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الخطط المقترحة المقدمة من الوحدات المحلية ومديريات الخدمات والجهات المعنية، لتحديد الموقف العام لخطط التنمية المتكاملة للمراكز المستهدفة بالمحافظة، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، واستهداف 1000 قرية على مستوى الجمهورية، للتأكد أن أعمال التطوير ستشمل جميع المجالات وتوصيل كل الخدمات.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، اللواء أحمد جبريل، السكرتير المساعد للمحافظة، رؤساء المراكز والمدن المستهدفة ومسؤولي القطاعات الخدمية المقرر ادراجها في الخطط وأعضاء لجنه التخطيط المحلي.

قال المحافظ، إن اللقاء يأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على تطوير 1381 قرية جديدة على مستوى الجمهورية، والتي تستهدف تطوير 50 مركزًا على مستوى محافظات الجمهورية، موضحًا أن نصيب محافظة المنيا منها 5 مراكز، وهم (العدوة – مغاغة – ابوقرقاص – ملوي – ديرمواس)، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري لرفع قدرات البنية الأساسية من كل الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية، وفقًا لرؤية مصر 2030، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من المخطط الخاص بمركز أبوقرقاص، حيث ستكون بداية التنفيذ بتطوير قرى مركز أبوقرقاص.

وأضاف المحافظ، أن أعمال التطوير، ستشمل العديد من المحاور، والتي تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة في العديد من المجالات والتي تشمل (التعليم والكهرباء، والصرف الصحي، ومياه الشرب، والغاز الطبيعي، والشباب والرياضة، والطرق) بالإضافة لتطوير الوحدات الصحية ووحدات الاسعاف ورفع كفاءة الطرق وشبكات الري من ترع ومصارف والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية.

ووجه المحافظ، بضرورة مراجعة كل الاحتياجات وإنجاز المتطلبات الخاصة ببدء تطوير المراكز المستهدفة، ووضع كل الآليات والدراسات، بالتنسيق بين جميع القطاعات، مؤكداً على تذليل كل العقبات لتحقيق كل جوانب التنمية المستدامة، والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات لوضع خطة شاملة للتطوير مع التركيز على الخدمات التي تستهدف اكبر عدد من المواطنين.