شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة البحر الأحمر»: لا توجد مشاكل في توافر الأكسجين بالمستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، إن مستشفيات المديرية بكل مدن المحافظة يوجد بها مخزون من الأكسجين ولا يُوجد أي نقص، ويوجد بها توافر مخزون من الأسطوانات والخزانات السائلة.

وأضاف «مرعي» أن المديرية توفر مخزون الأكسجين أولًا بأول في جميع المستشفيات من مدينة حلايب جنوبًا وحتى مستشفى رأس غارب شمال المحافظة، وتوافر كل المستلزمات الطبية اللازمة بالمستشفيات والعيادات الخارجية، ومهام الأطباء والتمريض، وأنه لا يُوجد أي نقص بالمواد اللازمة لعلاج حالات كورونا.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن حالات العزل المنزلي المسجلين لدى الوزارة يتم متابعتهم من خلال فرق طبية متخصصة، وأنه في حال احتياج المريض لأكسجين يتم نقله على الفور للمستشفى، ويتم اتخاذ اللازم حياله.

وكشف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر عن تركيب عدد 2 خزان أكسجين جديد بسعة 6000 متر مكعب بتكلفة إجمالية 2 مليون و420 الف جنيه دعمًا من وزارة الصحة والسكان، وذلك للارتقاء بالخدمة الطبية القدمة بالمستشفى والنهوض بها لتغذية شبكة الغازات بالمستشفى.

جاء ذلك ضمن خطة تطوير المستشفى وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات.