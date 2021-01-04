شكرا لقرائتكم خبر عن تحصيل غرامة فورية من 86 مواطنًا بسبب الكمامة بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت إدارة مرور الشرقية بالتنسيق مع إدارة الموافق، الإثنين، حملاتها الميدانية المنتشرة بمداخل ومواقف مدينة الزقازيق، للوقوف على مدي التزام السائقين وكذلك المواطنين المترددين على المواقف العامة، والمحال والمنشآت التجارية بارتداء الكمامة الواقية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم، والحد من انتشار فيروس كورونا.

ومن جانبه، أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه تم تغريم 86 مواطن بالمواصلات العامة والمحال التجارية بمدينة الزقازيق، لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية بالمخالفة لتعليمات مجلس الوزراء.

وأوضح عبده سالم، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، أنه بالاشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف، تم تشكيل 6 مجموعات عمل بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق، لرصد السائقين والركاب والمواطنين المترددين على المواقف العامة والمحال التجارية غير الملتزمين بارتداء الكمامة الواقية، أسفرت الحملات عن تغريم 86 مواطن وتحصيل الحد الأدنى من الغرامة الفورية بقيمة 50 جنيهًا، وذلك طبقاً للتعليمات الصادرة في هذا الشأن لمنع انتشار فيروس كورونا وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين .