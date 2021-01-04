شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة فاقوس يتفقد سير العمل بالمستشفى العام والحميات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار عبادة محمد عبادة، رئيس مركز ومدينة فاقوس، الإثنين، مستشفى فاقوس العام ومستشفى الحميات بمدينة فاقوس، رافقه الدكتور صلاح على حسن مدير المستشفى العام، والدكتور صبحى النجار مدير مستشفى الحميات، وذلك لمتابعة الانضباط الإدارى وتواجد العاملين والطاقم الطبى بالمستشفى.

كما تفقد رئيس المدينة خلال الزيارة غرف العناية المركزة المختلفة، وحضانات الاطفال للاطمئنان على توافر الاكسجين ووصوله لجميع الحالات المتواجدة، واطمأن من مدير المستشفى العام على أن سعة خزان الاكسجين حاليا 2400 لتر لحين قدوم السيارة ليلا، وأن هناك 105 اسطوانة اكسجين بالمستشفى منهم 75 مملؤة و30 جارى ملئهم ،وبالنسبة لمستشفى الحميات فهناك 56 أنبوبة إجمالى منهم 31 مملؤة و25 جارى ملئها.

وتفقد رئيس مدينة فاقوس الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفي، للتأكد من توافر كافة التجهيزات والأجهزة الطبية اللازمة، فضلا عن التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بكميات كافية، والاطمئنان على الاستعداد التام لجميع الفرق الطبية والعاملين بالمستشفى، وذلك في إطار الحرص الدائم على صحة وسلامة المواطنين.