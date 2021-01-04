شكرا لقرائتكم خبر عن «بحوث الصحراء»: توزيع 10 آلاف شتلة لوز ومورينجا مجانًا على مزارعي شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور حسام شوقي، نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للمحطات والمشروعات، والمهندس حمدي عبدالرحمن، مدير عام محطات سيناء المشتل الإرشادي لمحطة الشيخ زويد في شمال سيناء، ضمن تكليفات الدكتور عبدالله زغلول، رئيس المركز للوقوف على التحديات التي تواجه الزراعة في المنطقة وضمان كفاءة استخدام الموارد المائية والأرضية وتقديم الدعم الفني لمزارعي مدينة الشيخ زويد للنهوض بالتنمية الزراعية في هذه المنطقة الحيوية.

وقال الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، إن المركز يقدم من خلال المحطات البحثية الدعم للمزارعين سوء إرشاديا أو فنيًا أو عينيًا من خلال خبراء مركز بحوث الصحراء والمتخصصين في مجال الزراعات الصحراوية. لضمان كفاءة إستخدام الموارد المائية والأرضية في المناطق الصحراوية، مشيرًا إلى أن المركز هو بيت خبرة بحثية في مجال الأراضي الجديدة والمستصلحة ضمن خطة الدولة المصرية.

وأضاف «زغلول»، في تصريحات صحفية، الاثنين، أن محطة الشيخ زويد تقوم حاليا بإنتاج 5 آلاف شتلة مورينجا و5 آلاف شتلة لوز لتوزيعها على صغار المزارعين بالتعاون مع مديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء في أطار التعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظة، موضحًا أن ذلك يستهدف تحقيق التنمية المستدامة في هذه المناطق.

وأوضح رئيس مركز بحوث الصحراء أنه سوف يتم توزيع الشتلات خلال شهري مارس وأبريل القادمين لزراعتها بالأراضي المستديمة دعمًا بالمجان لمزارعي شمال سيناء، وتشجيعا لزراعة هذه المحاصيل التي تناسب الزراعة في هذه المناطق لتحقيق عائد من زراعتها لصالح المزارعين في شمال سيناء.

من جانبه، قال المهندس محمد رضا، رئيس محطة الشيخ زويد، إنه يتم متابعة الاحتياجات الفنية للمزارعين باستمرار وزيارة المزارع لفحص الأمراض النباتية في بعض أصناف الخضر، مثل الكرنب والفلفل والباذنجان والطماطم، وتم عمل برنامج مكافحة لهذه المزارع بمعرفة المتخصصين بمحطة الشيخ زويد بشمال سيناء.

زراعة الخضراوت في الشيخ زويد

زراعة الخضراوت في الشيخ زويد

زراعة الخضراوت في الشيخ زويد