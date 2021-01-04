شكرا لقرائتكم خبر عن «مخاطر الإنترنت على الأطفال».. محاضرة في قصر ثقافة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة السويس، حيث أقام نادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة السويس محاضرة بعنوان «مخاطر الإنترنت على الأطفال».

وألقت شيماء عبدالحكيم، مدربة النادي المحاضرة، التي تحدثت حول مخاطر إدمان الأطفال للإنترنت الذي يؤدي إلى التعرض إلى الإنحراف، وأصبح الكثير من الأطفال يدخلون إلى عالم الإنترنت بشكل أقرب إلى الإدمان، وبعض الأسر قد تتجاهل تلك المشكلة ظنًا منها بأن الإنترنت له فوائد عظيمة للأطفال كونه مصدر متميز للحصول على المعلومات والتثقيف، إلا أن قضاء الأطفال ساعات طويلة أمام الشبكة العنكبوتية دون وعي أو رقابة يجعلهم عرضة للإنحراف وقد يضعهم في مشاكل كبيرة، ومنها أيضا فقدان الثقة بالنفس، ومتلازمة الإنهاك المعلوماتي، وتغيير سلوكيات الطفل، والإرهاق والتعب، والوحدة والانطواء.