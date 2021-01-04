شكرا لقرائتكم خبر عن زحام من أصحاب السيارات القديمة في اليوم الأول لمعرض إحلال وتحويل السيارات للغاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اليوم الأول لمعرض إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي تزاحمًا شديدًا على بوابات الدخول، اليوم الاثنين.

واصطف أصحاب السيارات القديمة الراغبين في استبدال سياراتهم ضمن الخطة الحكومية على الأبواب، وفي الشوارع الجانبية والحدائق المحيطة بمقر المعرض المقام في أرض المعارض بالتجمع الخامس.

ويسمح المعرض في استقبال المواطنين مجانًا، وتلقي استفساراتهم بشأن برامج التمويل المختلفة، كما تم تخصيص جناح لتسجيل طلبات المواطنين الراغبين في استبدال سياراتهم المتهالكة.

كان البنك المركزي قد أعلن عن تمويلا ميسرًا للبرنامج بفائدة ٣ في المائة على مدى ١٠ سنوات.

تزاحم شديد في اليوم الأول لمعرض إحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى

تزاحم شديد في اليوم الأول لمعرض إحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى

تزاحم شديد في اليوم الأول لمعرض إحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى