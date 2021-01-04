شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: صيانة الباكيات والأسوار الحديدية المتهالكة بكوبرى صفط اللبن (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت محافظة الجيزة، بصيانة عددا من الباكيات والأسوار الحديدية المتهالكة، بكوبرى صفط اللبن، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين المترددين عليه، كما تم استكمال تطوير شارع الزعفران بالعمرانية.

وبناء على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، باستمرار أعمال تطوير المحاور الرئيسية والفرعية، بنطاق الحي، حيث تم الانتهاء من فرد الطبقة الأسفلتية الرابطة بشارع الزعفران من شارع أحمد كامل، وحتي شارع سلامة الراضي، من شارع الهرم، وذلك تحت إشراف وكيل الوزارة محمد نور الدين، رئيس حى العمرانية.