شكرا لقرائتكم خبر عن «بسبب كورونا».. الكنيسة الكلدانية في مصر تلغي جميع أنشطتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في مصر 5 إجراءات احترازية جديدة للوقاية مع جائحة كورونا.

وقال الأب بولس ساتى للفادى الأقدس المدبر البطريركي للكلدان ورئيس الطائفة الكلدانية في مصر في بيان، الإثنين، إنه «قررنا إلغاء جميع الأنشطة الروحية والثقافة والاجتماعية، وإلغاء كل المظاهر الاحتفالية في جميع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها، واستمرار القداديس بنسبة 5% بما يعادل 50 شخصا في كل قداس وبالحجز المسبق لقداسات الأحد والأعياد، على أن تبقى الكنائس مفتوحة أمام المؤمنين للصلوات الفردية واستمرار الاعترافات، مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي»، مؤكدًا أن «كل هذه الإجراءات قابلة للتغيير بحسب توجيهات الحكومة المصرية».