شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب تزايد أعداد المصابين بكورونا.. 3 قرارات جديدة لكنائس الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الأنبا ثينودوسيوس، أسقف الجيزة 3 قرارات جديدة، بشأن الخدمات بكنائس وسط الجيزة، وقال في بيان الإثنين، إنه نظراً لتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا، وحرصاً على سلامة الجميع، تعتذر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالجيزة، عن استقبال المهنئين بالعيد، والاكتفاء بالتهنئة بالاتصال التليفوني، أو وسائل التواصل الاجتماعي.

كما قرر منع زيارة المدافن هذا العيد حرصاً على سلامة أبنائها، على أن يلتزم المسؤولين عن المدافن بإغلاقها تماماً وعدم فتحها إلا في حالة الدفن فقط.

وقال ثينودوسيوس «نثق في تفهمكم للظروف الحالية، رافعين صلواتنا جميعاً لكي يرفع الرب عن بلادنا والعالم أجمع هذا الوباء».