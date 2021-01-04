شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: تخطيط مروري لشارع ثروت باتجاه جامعة القاهرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت محافظة الجيزة، من خلال مديرية الطرق، أعمال تخطيط مروري لشارع ثروت باتجاه جامعة القاهرة، في إطار تنفيذ خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بالمحافظة.

وفى إطار التصدى للأعمال المخالفة، قام حى العجوزة بإزالة جمالون حديد، وحوائط طوب بـ ١٣ شارع جول جمال، وتم ذلك بناءا على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لمواجهة مخالفات البناء، والتعديات، وبمتابعة من اللواء ياسر مدين رئيس حى العجوزة.