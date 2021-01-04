شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالقوصية تعتذر عن استقبال المهنئين بالعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت مطرانية القوصية ومير للأقباط الأرثوذكس، بمحافظة أسيوط، بياناً حمل توقيع الأنبا توماس أسقف القوصية ومير، تضمن 8 قرارات بشأن الاحتفال بعيد الميلاد، من أبرزها إقامة قداسا عيدي الميلاد، والغطاس، من الساعة السادسة مساءً، وحتى التاسعة مساءً بنسبة حضور 10 % من استيعاب الكنيسة بأسبقية الحجز، والإكتفاء بالتهنئة بالعيد من بالأتصال التليفوني ووسائل التواصل الاجتماعي، مع الاعتذار عن استقبال المهنئين وأفراد الشعب.

وناشدت المطرانية، كل من يشعر في نفسه إنه قد يكون سبباً في عدوي آخرين، فعليه الالتزام بإجراءات العزل الصحي الفردي بحسب تعليمات الأطباء.