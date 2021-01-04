شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط ١٦٩٤٩ مخالفة دوائية فى حملات رقابية على الصيدليات بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية، من الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية والصيدليات العامة، ومخازن الأدوية لإحكام الرقابة والسيطرة على غير المرخص منها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيال المخالفين، وذلك حفاظاً على صحة المواطنين.

وأشار الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، إلى قيام إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، والرقابة التموينية والتجارية، بشن حملات تفتيشية مفاجئة على الصيدليات العامة بمراكز ومدن الزقازيق، وههيا، والعاشر من رمضان.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن جهود الحملات أسفرت عن ضبط ١٦٩٤٩ قرص وعبوة وزجاجة، لأدوية مخالفة تمثلت في أدوية خاصة بوزارة الصحة، والتأمين الصحي، محظور بيعها، وأدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة، وأدوية مدرجة بالجدول الثانى للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير وبعضها منتهي الصلاحية، وأدوية صدر منشور من وزارة الصحة بمنع تداولها، ومستلزمات طبية بدون فواتير، وأدوية منتهية الصلاحية، وعينات طبية مجانية محظور بيعها.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة برقم ٣١٣٥ لسنة ٢٠٢٠ جنح أمن دولة طوارئ بمركز شرطة ههيا.