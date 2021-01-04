شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يوقع بروتوكولًا لتطوير مناطق غير مخططة بشبين الكوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، الإثنين، بروتوكول تعاون مع اللواء المهندس ماجد سليمان السرتى رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، بشأن تطوير ورفع كفاءة بعض المناطق العشوائية الغير مخططة بمدينة شبين الكوم والتي تعانى من نقص وتدهور في المرافق الحيوية، .

يأتي هذا في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لحصر المناطق العشوائية وتطويرها وتنميتها وإمدادها بالمرافق الاساسية لتوفير حياة كريمة وأمنة لسكان هذه المناطق وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.

وقع محافظ المنوفية ورئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربى للمشروعات بروتوكول تعاون يشمل تنفيذ أعمال تطوير الطرق الخاصة من أسفلت وارصفة انترلوك وإنارة بالمنطقة البحرية الغير مخططة بمدينة شبين الكوم بهدف تحسين البيئة العمرانية .

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم البدء في تطوير عدد من المناطق الغير مخططة بنطاق مدينة شبين الكوم بإجمالي تكلفة تصل إلى( 310 ) مليون جنية مضيفاً إلى أنه قامت لجنة من مجلس الوزراء بمعاينة بعض قطع الأراضي بنطاق المحافظة لإمكانية إقامه أحياء متطورة على غرار حي الأسمرات وبشاير الخير.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية على أهمية القضاء على المناطق العشوائية وتوفير حياة كريمة لقاطنى هذة المناطق، مشيرا إلى أنه تم حصر عدد من المناطق الغير مخططة بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات والتي تعانى من نقص المرافق الضرورية كعدم وجود أو نقص شبكات انارة الشوارع أو الصرف الصحي أو مصدر صحى وأمن لمياه الشرب، فضلا عن الاحتياج إلى تمهيد أو اعادة تأهيل هذه الطرق .