شكرا لقرائتكم خبر عن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع شركة ميرلون لاستغلال البترول في بني سويف (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 49 مكرر (و)، قانون رقم 160 لسنة 2019، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ميرلون الفيوم للبترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال بني سويف بوادي النيل.

للإطلاع على نص اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله بين مصر والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ميرلون الفيوم للبترول في منطقة شمال بني سويف بوادي النيل: