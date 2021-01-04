شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: غلق 3 مقاهي بالبدرشين وتحرير 12 مخالفة إشغال بمنشأة القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت حملة بالبدرشين لمجابهة الموجه الثانيه من ڤيروس كورونا والحد من انتشار الفيروس ومنع التجمعات بالمرور على المقاهي ومنها مقهي مندره العمده بشارع عباس عناني وتم مصادره عدد ١٠كراسي وعدد ٣ طقطوقه و٤ شيشه وغلق المقهي

ومقهي عادل شحاته تم مصادره عدد ٢ شيشة، ومقهي سفاري بشارع المستشفي وتم مصادره عدد ١٦كرسي و٥ شيشه وتم الغلق

كما تم مصادره استاند حديد من فرن افرنجي بشارع عباس عناني واستاند اخر من فرن عيش سياحي بشارع بور سعيد، وتم إيداع المضبوطات بديوان عام المدينه لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها

كما تم المرور على المحلات والتنبيه بالغلق في المواعيد المقرره طبقا لقرارات مجلس الوزراء، وواصل مركز ومدينه منشاه القناطر مجهوداته ضد اشغال الطريق

بناء على تعليمات اللواء احمد راشد، محافظ الجيزة، محمد عبدالراضى رئيس مركز ومدينة منشاه القناطر.

وأسفرت الحملة عن مصادرات تم إيداعها مخازن المدينه وتحرير عدد 12 مخالفه اشغال وكذلك مصادرة عدد 7تكاتك بمخازن المدينة.