شكرا لقرائتكم خبر عن بحث لعالم مصري يفوز بأفضل بحث لعام 2020 في ابحاث الجينوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في منتصف العام المنصرف تم نشر بحث للدكتور هيثم شعبان الباحث في المعهد الاتحادي السويسري للتكنولوجيا في لوزان السويسرية، في مجلة Genome Biology وهي من أهم المجلات العلمية في علم الجينوم، البحث يقدم لأول مره تقنية لمشاهدة حركة الجينوم في الخلية البشرية الحية بدقة نانومترية، وتم تطوير هذه التقنية بدمج الميكروسكوب الضوئي الفلوريسيني بإحدى طرق الذكاء الاصطناعي لرسم خريطة للتفاعلات الديناميكية المادة الوراثية وتفاعلها مع البروتينات المصاحبة لها.

في هذا البحث تم تطبيق هذه التقنية على خلايا بشريه سرطانية لإيجاد بصمه ديناميكية تحدد الاختلافات بين الخلية السليمة والخلية السرطانية، ولينك البحث هو: https://genomebiology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13059-020-02002-6

وقال الباحث المصري الدكتور هيثم شعبان، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن الجديد في هذه التقنية أنها تقدم خريطة تفصيليه لحركه وتفاعل الجينوم على مستوي الخلية الواحدة، مما يساعد على كشف التباين بين الخلايا في نفس النسيج، ليصل تقدم هذه التقنية ولأول مره طريقه حسابيه متطورة لفهم الخواص الفيزيائية الجينوم بدقه نانوميترية مما يجعلها تميز الاختلافات داخل الخلية الواحدة على مستوي الجين الواحد، ويسهل التمييز بين الجينات المختلفة.

وتابع: ستضيف هذه التقنية أبعاد جديده لفهم أليه تنظيم الجينوم في الخلايا السليمة والمريضة من المتوقع أن تستخدم هذه التقنية لتشخيص الأمراض الجينية وفي الطب الشخصي حديثا، اختارت مجلة جينوم بيولوجي هذا البحث واحدا من أفضل 20 مقالة بحثيه تم الوصول إليها وإثارة للاهتمام على مدار أخر 20 عام، ممثلة لعام 2020

ويأتي اختيار هذا البحث لأنه يقدم تقنية متطورة سوف تتيح لدراسة العديد من الأسئلة المتعلقة بدراسة الجينوم في الخلايا الحية وعلاقتها بالأمراض بطريقة سهله وتكلفته بسيطة مما يجعلها متاحه للجميع في هذا المجال.

ويُعد هيثم شعبان باحثا مستقلا في المعهد الاتحادي السويسري للتكنولوجيا في لوزان، وقبل انضمامه، كان باحثًا بعد الدكتوراه في جامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية والمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي في تولوز، وفى٢٠١٥ حصل د. شعبان على دكتوراه مزدوجة في فيزياء البصريات والضوئيات من فرنسا ومن المختبر الأوروبي للتحليل الطيفي غير الخطي بجامعة فلورنسا في إيطاليا كما تم تعيين شعبان باحثًا دائمًا في المركز القومي للبحوث في مصر.

وقام د. شعبان خلال دراسته للدكتوراه وابحاث ما بعد الكتوراه على تطوير وبناء العديد من المجاهر الضوئية فائق الدقة والوضوح (هو المصطلح الذي يجمع العديد من التقنيات، التي تسمح بالتقاط الصور بدقة أعلى من تلك التي يفرضها حد حيود الضوء) لدراسة الهياكل البيولوجية والبروتينات والجينوم (المادة الوراثية) في الخلايا البشرية بدقة النانومتر. كما قام بنشر العديد من الابحاث في المجلات العلمية المرموقة.