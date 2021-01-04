"الإنتاج الحربي" تقدِّم نموذجَين لأوتوبيسَي (غاز طبيعي) في أول معارض تكنولوجيا العمل بالطاقة النظيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تطلق وزارة التجارة والصناعة المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة؛ الذي انطلق اليوم الإثنين، ويستمر حتى 6 يناير الجاري.

ويشارك في المعرض كبرى شركات السيارات العاملة في السوق المصرية والمنتجة للسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، وكذا الوكلاء والمستوردون للسيارات ذات الوقود المزدوج (بنزين- غاز)، إلى جانب عدد من الشركات المنتجة للصناعات المغذية للسيارات، فضلًا عن الجهاز المصرفي ممثلًا في عدد كبير من البنوك، بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتم خلال فعاليات المعرض إطلاق المبادرة الرئاسية لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي؛ والتي تستهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن المصري ودعم الصناعة الوطنية، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من توافر واكتشافات الغاز الجديدة في مصر مؤخرًا، ودعم توجهات الدولة لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين.

وتلقى هذه المبادرة اهتمامًا كبيرًا من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي وجَّه بأهمية تضافر جهود كل أجهزة الدولة لإنجاح المبادرة، والتي ستتيح للمواطن المصري اقتناء سيارة جديدة بأسعار تتناسب مع مستوى دخل المواطن.

ويستهدف هذا المعرض التوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية التي يمكن أن تعود على المستهلك من اقتناء سيارات تعمل بالغاز الطبيعي، والتوعية ببرامج التمويل المتاحة للمواطنين؛ لتسهيل عمليات تحويل السيارات التي يمتلكونها لتعمل بالوقود المزدوج (بنزين- غاز) ، بالإضافة إلى استعراض الطرازات المتاحة من السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي، فضلًا عن تعزيز التواصل بين الأطراف المعنية بالبرامج من جهات حكومية ومجتمع أعمال والمستهلكين، وإعطاء رسالة إلى شركات السيارات المحلية والأجنبية بشأن دعم الدولة للتوجه القائم على تعزيز الاعتماد على تكنولوجيا استخدام الغاز في السيارات بالسوق المحلية، إلى جانب بحث سُبل تعزيز التعاون المشترك مع الشركات الأجنبية في هذا المجال؛ لتعميق التصنيع المحلي، والتوعية بالخطوات المتخذة لتوفير البنية التحتية اللازمة لخدمة السيارات العاملة بالغاز الطبيعي.

جدير بالذكر أن هذا المعرض يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بأهمية التوسع في استخدام المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي، والبدء في تنظيم معرض بمشاركة كبرى الشركات المصنعة للسيارات؛ يتضمن أحدث ما تم التوصل إليه في هذا المجال، فضلًا عن منح حافز نقدي ملائم للمواطنين من مالكي السيارات المتقادمة، والراغبين في إحلالها بأخرى جديدة تعمل بطاقة الغاز، وذلك كدعم للإجراءات التمويلية للتعاقد.

ويتضمن المعرض عددًا من الفعاليات؛ تشمل عرض نماذج حقيقية للسيارات العاملة بالغاز الطبيعي أو المعدلة، ووجود جناح خاص لاستلام طلبات تسجيل المواطنين الراغبين في الاستفادة من البرنامج، إلى جانب عقد ورش عمل؛ بهدف شرح البرنامج وخطوات إتمام التحويل، وكيفية التغلب على العقبات الفنية، لدى مالكي السيارات، وعرض الخطوات التنفيذية المتخذة من الحكومة لدعم خطط التوسعات على الطرق ومحطات التموين بالغاز الطبيعي ومراكز الخدمة، بالإضافة إلى مشاركة ممثلي الشركات الأجنبية من خلال جلسات عمل افتراضية لتقديم تجارب ونماذج السيارات المنتجة، وبحث فرص التعاون المشترك بين ممثلي مراكز البحث العلمي ذات الصلة بالصناعات الهندسية مع شركات السيارات العالمية وفرص تعميق التصنيع المحلي.

ويشارك في إقامة هذا المعرض عدد من الشركات المنتجة للسيارات في مصر والوكلاء والمستوردون وكل الأجهزة والوزارات المعنية؛ ومنها وزارة الإنتاج الحربي من خلال مصنع "إنتاج وإصلاح المدرعات"؛ والذي سيقوم بتقديم نموذجَين لأوتوبيسَين يعملان بالغاز الطبيعي، وكذلك وزارات الداخلية والنقل والبترول والبيئة والتعليم العالي والبحث العلمي والمالية والتنمية المحلية، بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع؛ بهدف التوصل إلى رؤية شاملة لكل التفاصيل المتعلقة بهذه المبادرة القومية.