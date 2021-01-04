15 فبراير.. طعن قضية " احتكار الدواء الكبرى" في النقض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

حددت محكمة النقض، اليوم الاثنين، جلسة 15 فبراير المقبل، لسماع مرافعة النيابة والمتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا "باحتكار الدواء الكبرى".

وصدر في وقت سابق حكم أولي بتغريم ثلاثة عشر متهما من أباطرة الدواء 6 مليارات جنيه، وفي الاستئناف انتهى إلى نصف مليار، وتقدمت النيابة والمتهمين بطعن أمام محكمة النقض.

كانت محكمة الجنح والجنح المستأنفة الاقتصادية قد أثبتا ما جاء في تقارير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والأدلة الكتابية الثابتة وشهادة الشهود، عن قيام المتهمين بشكل رسمي وموثق بالتخطيط وعقد العديد من الاجتماعات لارتكاب جرائم خطر تهديد الأمن القومي تم توثيقها بما أسموه "اتفاقية رابطة موزعي الدواء" التي تم تنفيذها وأسفرت عن اتباعهم سياسة بيعيه رفعت سعر الأدوية على الصيادلة وقيدت عمليات التسويق وتسببت في نقص الدواء بمعظم الصيدليات.