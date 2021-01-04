شكرا لقرائتكم خبر عن عقب تطويره.. ميناء العريش البحري يستقبل أول سفينة تجارية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل ميناء العريش البحري، بشمال سيناء، أول سفينة تجارية، بعد إعادة افتتاحه بعد تطويره، وذلك في حضور اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء محمد شريف، مدير الميناء، وأعضاء المجموعة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ.

وأكد المحافظ أن تطوير ميناء العريش البحري وتوسعته، يفتح آفاقا جديدة للتنمية في شمال سيناء، مؤكدًا على أنه من خلاله سيتم التصدير مختلف دول العالم.

وقال المحافظ إن إعادة افتتاح الميناء خطوة كبيرة لاستكمال ميناء الصيد، وعودة الصيد مرة أخرى في ميناء العريش البحري، مؤكدًا على أن ميناء العريش البحري، يعد أحد المشروعات التنموية الكبري، التي يتم تنفيذها في محافظة شمال سيناء، بتوجيهات من رئيس الجمهورية.

من جانبه أكد اللواء محمد شريف، مدير ميناء العريش البحري، أن السفينة «نيو مون»، والتي تحركت من ميناء الإسكندرية إلى ليبيا، حيث قامت بتحميل ٣٠٠٠ طن من الأسمنت السائب من العريش، لإعادة اعمار ليبيا، مشيرا إلى أن السفينة بقيادة ربان مصري، وطاقم يضم ١٠ أفراد من بينهم ٧ مصريين و٣ سوريين.

العريش تستقبل اول سفينة تجارية

العريش تستقبل اول سفينة تجارية

العريش تستقبل اول سفينة تجارية

العريش تستقبل اول سفينة تجارية