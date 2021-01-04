شكرا لقرائتكم خبر عن ختام الزيارة الميدانية لفريق اعتماد كلية التربية النوعية بجامعة جنوب الوادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت الزيارة الميدانية لفريق المراجعين الخارجيين، التابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، اليوم الإثنين، والتى تهدف لاعتماد كلية التربية النوعية بقنا، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، والذى قام باستقبال فريق الزيارة بحضور الدكتور أحمد عكاوى نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا، والبحوث والدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة كما قام الدكتور أحمد كمال نصارى بمرافقة اللجنة خلال الزيارة.

وقال الدكتور محمد سعيد القائم بأعمال عميد كلية التربية النوعية، إن فريق الزيارة، تشكل من الدكتور حامد محمد عمارة، بكلية التربية النوعية جامعة دمياط، والدكتور فتحي محمد حسن، العميد السابق بتربية نوعية جامعة الزقازيق، والدكتور دعاء منصور أبوالمعاطي، بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، والدكتور هالة شوقي عثمان جامعة حلوان، والدكتور داليا حسين محمد فهمي إبراهيم جامعة عين شمس، والدكتور نشوى رفعت محمد شحاته، بكلية التربية جامعة دمياط،

وأضاف القائم بأعمال عميد كلية التربية النوعية، أن الزيارة امتدت لمدة ثلاثة أيام، شملت زيارة افتراضية وزيارة ميدانية، حيث تمت خلال الزيارة مراجعة كافة الوثائق وفحص جميع موارد الكلية المادية ومعاملها وقاعاتها ومتاحفها

وأضاف الدكتور طارق الكاشف، مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، أن فريق الزيارة التقى بإدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والإداريين لعرض البيان الختامي للزيارة.