شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا: تحرير محاضر لـ350 شخصًا مخالفًا لعدم ارتداء الكمامة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الاثنين، إن الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية، للمراكز والمدن، بالتنسيق مع مديرية الأمن، تواصل جهودها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف المحافظ أن تلك الجهود أسفرت في يومها الأول عن تحرير محاضر لـ350 شخصًا مخالفًا لعدم ارتداء الكمامة، داخل وسائل النقل العام والجماعي وأماكن التجمعات والمحال والكافيهات والمطاعم، كما تم فض تجمع لإقامة فرح بقرية زهرة التابعة لمركز المنيا، وضبط وغلق مركزًا مخالفًا للدروس الخصوصية بشارع العاشر من رمضان بمركز بنى مزار.
وأكد المحافظ، أن جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية، بمراكز المحافظة، تتابع التزام المواطنين فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وبتعليمات من وزارة التنمية المحلية، حيث بدء من أمس الأحد، تطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، حيث سيتم تحصيل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا وفي حالة الامتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
وكلف المحافظ، اللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، لمتابعة التزام المواطنين، بمراكز أبو قرقاص وملوي وديرمواس، حيث تابع، السكرتير العام المساعد، عدد من المنشآت الحكومية والمواقف داخل المراكز، بالإضافة إلى عدد من المقاهي، وذلك لمتابعة الالتزام بالحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.
ووجه المحافظ، كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف الحملات على المحلات والكافيهات والأماكن الترفيهية للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء، وأجرى المحافظ جولة ميدانية أمس، شملت محطة السكة الحديد والبنوك ومواقف السيارات بمدينة المنيا، للوقوف على التزام المواطنين بالمصالح الحكومية الأكثر إزدحامًا بالإجراءات الاحترازية، وتم خلال الجولة تطبيق قرار الغرامة الفورية على أحد المترددين على البنك الأهلي بمدينة المنيا لعدم ارتداء الكمامة، وكذا التوجيه لإدارة مرور المنيا بسحب رخصة ميكروباص وإيقافه لمدة شهر لعدم التزام قائده بارتداء الكمامة.
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