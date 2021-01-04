شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة بني سويف» ترسل فرقًا لـ«صفط الغربية والنور» من أجل مكافحة الذباب والناموس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد معاناة استمرت لفترات طويلة، من جانب أهالي قريتي صفط الغربية، والنور، بمركز الواسطى، بمحافظة بني سويف، بسبب البعوض والذباب والناموس والمياه الجوفية والبرك والمستنقعات، تدخل مجلس مدينة الواسطى، ومديرية الصحة، حيث قاموا بارسال فرق لتطهير القرى من كافة الحشرات والمياه الراكدة.

وأكد الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، على استمرار مديرية الصحة، في تنفيذ خطتها المتعلقة بمواجهة انتشار الذباب والبعوض بجانب إجراءات مجابهة تداعيات كورونا، مشيرا إلى تكليفاته لإدارة مكافحة ناقلات الأمراض، بتكثيف أعمال المكافحة لجميع أنواع الذباب والبعوض والقوارض الناقلة للأمراض، والتي تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية والزراعة والبيئة والطب البيطري،وذلك بهدف إزالة أي مسببات لتوالد أو تكاثر البعوض والحشرات

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن أعمال المكافحة والاستكشاف والتطهير تتم بصورة منتظمة، وبحسب الخطة التي تم عرضها على المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، وفي إطار تنفيذ توجيهات الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، وتشمل الحملات كافة مراكز ومدن المحافظة، حيث يتم سحب عينات من مياه المجاري المائية من الترع والمصارف والبرك لفحصها، بالإضافة إلى قيام إدارتي مكافحة ناقلات الأمراض والقواقع بالمتوطنة بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمنشآت الصحية من المستشفيات العامة والمركزية والنوعية على مستوى المحافظة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا، فضلا عن تطهير وتعقيم منازل الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس

كما أشار وكيل الوزارة، إلى توجيهات المحافظ، باستمرار أعمال التعقيم والتطهير بمنافذ تقديم الخدمات بالمحافظة،بالإضافة إلى تكليفاته بتكثيف برامج المقاومة لمكافحة يرقات الذباب والبعوض باستخدام أجهزة الضباب ومواتير الرش الأرضية والرشاشات الظهرية ومكافحة الحشرات الزاحفة والالتزام بالتعليمات والإجراءات المقررة في هذا الشأن وهذا ما تم في قريتى صفط الغربية وعزبة النور بمركز الواسطى بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى.

من جانبه قال أحمد محيسن عضو مجلس الشيوخ، عن محافظة بنى سويف، إن مجلس النواب، خصص قانونا للتخلص من البرك والمستنقعات، مشيرا إلى أن البرك والمستنقعات تعد من العوامل التي تضر بالصحة العامة وتشويه جمال البيئة، حيث تشكل المياه الراكدة بيئة صالحة لتوالد البعوض وانتشاره، ما يهدد بانتشار الأوبئة والأمراض، كما أن ترك هذه البرك على حالها يؤدي إلى إساءة استخدامها، حيث يتم إلقاء المياه المستعملة والقمامة فيها، مما يزيد الحالة سوءاً» مؤكدا أن المستنقعات ينتج عنها الكثير من الأمراض، أشهرها حمى الضنك، ويعد مرض فيروس سي تسببه بعوضة مصرية، وتنتشر في أماكن البرك والمستنقعات، فتعتبر حمى الضنك مرضا غير قاتل وغير متفش، حيث تعيش هذه البعوضة على الأطراف الحدودية، وخاصة في مناطق المياه الراكدة والبرك والمستنقعات.