شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضروات بمنافذ «التموين»: الطماطم بـ3 جنيهات والبطاطس بـ2.5 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. وفيما يلي قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم الإثنين: ‏‎- الطماطم بسعر 3 جنيه للكيلو، والبطاطس بـ 2.5 جنيهات، والبصل بـ7 جنيهات، والكوسة 6.5 جنيه للكيلو، والجزر 8 جنيهات، والخيار 5.5 جنيه. ‏‎- الباذنجان الرومي بـ 4 جنيهات للكيلو والفلفل الرومي بـ 6.5 جنيه للكيلوجرام. ‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5 والليمون 13.5 جنيه. -الفاصوليا الخضراء 7 جنيهات. -التفاح السكرى 24 جنيها ‏‎‏‎- كانتلوب «أناناس» بـ 7 جنيهات. ‏‎‏‎- الموز البلدى 12 جنيها. ‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد «اسود» بـ 35 جنيها. ‏- التفاح الإيطالى 23 جنيها. ‏- الباذنجان الأبيض 5 جنيه -البسلة 8.5 حنيهات -الفاصوليا الخضراء 7 جنيهات. الوضع في مصر

اصابات 140,878

تعافي 113,480

وفيات 7,741

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