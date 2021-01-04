شكرا لقرائتكم خبر عن شباب يطلقون مبادرة «بنك الأكسجين» لمساعدة مرضى كورونا بالمنازل بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق عدد من أهالي مركز نجع حمادي بمحافظة قنا، مبادرة مجتمعية، من أجل الوقوف بجانب الدولة، للتكاتف لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وإطلاق المبادرة تحت مسمى «بنك الأكسجين»، لتوفير اسطوانات الأكسجين للحالات المصابة في العزل المنزلي.

وقال أسامة مغربي، أحد منسقي المبادرة، إنه تم إطلاق المبادرة من أجل المشاركة المجتمعية وتوحيد كل صفوف المواطنين الراغبين في المشاركة للتصدي لجائحة كورونا، بعد وفاة أحد المرضى في العزل المنزلي إثر نقص الأوكسجين جمعنا نحو 12 متطوعًا.

وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى مساعدة كل الأسر والمرضى الذين يدخلون في عزل منزلي، في الحصول على اسطوانات أكسجين بشكل مجاني أو بنفس سعر التكلفة دون الوقوع بين أيدي المستغلين، خاصة في ظل تجمع العديد من أهل الخير للمشاركة في تلك المبادرة.

وأضاف أيمن أبوجبل، مورد اسطوانات أكسجين، وأحد المشاركين في المبادرة، أننا نوفر كل الامكانات اللازمة للمواطنين الذين تواصلون معنا، من اجل الحصول على اسطوانات أكسجين، والتي يتم تقديمها بشكل مجاني للأسطوانات الصغيرة، وبسعر التكلفة للأسطوانات الكبيرة.

وأوضح بسام عبدالحميد، أحد منسقي المبادرة، أن هناك بعض الحالات التي تعرضت لأزمات عدم استطاعتهم الحصول على اسطوانة أكسجين، الأمر الذي جعلنا نفكر في توحيد كل الجهود المبذولة من المواطنين من أهالي المدينة، وتشكيل لجنة موحدة لعمل «بنك الأكسجين».

وأضاف أن هناك بعض المسعفين من ضمن المتطوعين في المبادرة يقومن بتوصيل الاسطوانات إلى الحالات المصابة، وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، والتي تحتاج إلى أكسجين، والتي يتم توفيرها بشكل مجاني لمن لا يستطيع.

وطالب ممن يتعاملون مع الاسطوانات بضرورة تعقيمها بالكلور والكحول حتى لا تكون سببًا في نقل العدوى عن طريق الخطأ، لمنع انتشار الفيروس، كما أنه يتم تعقيمها داخل المصنع قبل وبعد التعبئة، لضمان عدم انتقال المرض أثناء عملية النقل.

مبادرة بنك الأكسجين لمساعدة مرضى كورونا في المنازل بقنا

مبادرة بنك الأكسجين لمساعدة مرضى كورونا في المنازل بقنا