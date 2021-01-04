شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: رصف البر الغربي للمريوطية بتكلفة 8 ملايين جنيه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بدء أعمال تطوير وتوسعة ورصف طريق البر الغربي للمريوطية بدءًا من مثلث سقارة بطول ٢كم وبتكلفة ٨ ملايين جنيه، ضمن خطة مديرية الطرق الاستثمارية للعام المالي الحالي حيث تمت أعمال إزالة ورفع التعديات الموجودة على الطريق وترحيل أعمدة الانارة لتنفيذ اعمال التوسعة.

وقال «راشد» في تصريحات صحفية، الإثنين، إنه جار العمل على قدم وساق لإنجاز أعمال الرصف والتطوير لعددا من المحاور المرورية مشيراً انه تم تنفيذ أعمال تخطيط مروري لشارع ثروت باتجاه جامعة القاهرة وذلك من خلال مديرية الطرق إلى جانب صيانه عددا من الباكيات والاسوار الحديدية المتهالكة بكوبرى صفط اللبن حفاظا على سلامه المواطنين المترددين عليه.

كما تابع الانتهاء من فرد الطبقة الإسفلتية الرابطة بشارع الزعفران من شارع احمد كامل وحتي شارع سلامه الراضي من شارع الهرم بنطاق حي العمرانية إلى جانب متابعة أعمال التوسعة والتطوير بشارع ترعه الزمر حيث جاري تنفيذ أعمال فرد طبقة الدقشوم بالجزء من نصرالدين حتى شارع الشعب وذلك في اطار تنفيذ خطه المحافظة لتطوير المحاور المرورية الرابطة بين شارع الملك فيصل والاهرام ومتفرعاتهم، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال ترميم وصيانة الطريق بشارع النيل أسفل كوبري الساحل عقب الانتهاء من أعمال الحفر الخاصة بزيادة القدرة الكهربائية لمستشفي الحميات بإمبابة بحي شمال الجيزة .

وأشار إلى أنه تم البدء تم رصف شارع شريف المتفرع من شارع الملك فيصل بالإضافة إلى انه تم استكمال رصف طريق «مدخل قرية منديشة» بطول 550م تقريبا وبعرض ٦ متر، ضمن الخطة الاستثمارية بمركز الواحات البحرية .

وفي نفس الإطار، واصلت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أوسيم استكمال أعمال رفع تالف الرصف القديم وإزالة الأكشاك المخالفة ورفع التعديات وأعمال التوسعة لرصف الطريق الرئيسي بالكوم الأحمر حتى مستشفي أوسيم المركزي بمدينة أوسيم ورفع كافة التعديات بالطريق، وذلك لبدء رصف الطريق بطول 4800م تقريباً ضمن خطة الرصف بمركز ومدينة أوسيم .