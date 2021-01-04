شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنيا يقرر منح العاملين إجازة تبادلية وتخفيض أيام العمل لـ5 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، الاثنين، قرارًا بتخفيض أيام العمل داخل كليات الجامعة إلى 5 أيام بدلا من 6 أيام أسبوعيًا، ومنح العاملين إجازة تبادلية مدفوعة الأجر يوميًا، ضمن الإجراءات الوقائية التي تقوم بها الجامعة لمواجهة وباء كورونا المستجد.

وتضمن القرار، تعديل ساعات العمل، مع عدم الإخلال بالعمل، حتى موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وقد تم تعميم القرار على جميع الكليات، والإدارات المركزية بالجامعة.