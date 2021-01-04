شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يُكلَّف الطب البيطري بمواجهة ظاهرة الكلاب الضآلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الاثنين، المحليات ومديرية الطب البيطري بتكثيف أعمال النظافة العامة ومواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وسط العمارات السكنية بمنطقة المحمودية مع نشر صناديق القمامة بما يتناسب مع الكثافة السكانية في هذه المنطقة الحيوية، بالتوازي مع قيام فرق الصيانة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة التعامل مع أي طفح أو كسر ينتج عنها تراكمات للمياه.